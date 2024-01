Fast Clube e América-RN ficam no empate na estreia da Copinha, em Salto (SP)

O próximo confronto do Tricolor de Aço será contra o Sfera-SP, no domingo (7), às 12h (horário de Manaus)

Salto (SP) – O Fast Clube começou a sua jornada na edição de 2024 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, com um empate. O Tricolor de Aço ficou no 0 a 0 com o América-RN, pelo grupo 17 da competição. O nome do jogo foi o goleiro amazonense Neneca, que fez grandes defesas e segurou o empate para o Rolo Compressor.

Com o resultado, Fast e América-RN somaram um ponto. Na outra partida do grupo, o Sfera-SP bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 e ficou com a liderança após a 1ª rodada. O próximo confronto do Tricolor de Aço será contra o Sfera-SP, no domingo (7), às 12h (horário de Manaus). Na sequência, às 14h15, duelam Botafogo-SP e América-RN.

O jogo

No início do jogo, o Mecão tomou a iniciativa e foi para cima. Aos nove, Fernando arriscou de longe e Neneca segurou firme. O América-RN seguia testando o goleiro fastiano, quatro minutos depois, em arremate de fora da área, o arqueiro amazonense buscou um chute no canto e fez uma linda defesa. Aos 23, após cobrança de falta, o zagueiro Rodrigo cabeceou e Neneca operou mais um milagre para salvar o Fast.

Já aos 41, a melhor chance do Rolo Compressor no primeiro tempo. Em jogada trabalhada, a bola caiu no pé do atacante China, que bateu e passou perto da meta do goleiro Felipe Carneiro. Nos acréscimos, o Mecão assustou, mais uma vez. Fernando recebeu lançamento, saiu na cara do gol, mas o arqueiro amazonense saiu e fechou o ângulo do atacante potiguar.

Na volta do intervalo, o América-RN pressionou o Rolo Compressor. Bem postada, a defesa do Fast dificultava a vida dos adversários. Aos 18, o Tricolor de Aço assustou com Kiel, que tentou chapar de direita no canto alto, mas a bola saiu por cima. Um minuto depois, China brigou com a zaga da equipe potiguar e ajeitou para Claudinho, que chegou chutando e mandou ela para fora.

Dez minutos depois, Neneca apareceu novamente para salvar o clube amazonense, em cabeçada de Rodrigo. Foi a primeira grande defesa do arqueiro na segunda etapa. Na sequência, Fernando recebeu de frente para a meta do Tricolor e chutou cruzado, a bola foi para fora. Aos 35, após cobrança de escanteio, Rodrigo escorou e Sérgio finalizou de cabeça, o goleiro do Rolo Compressor defendeu a queima roupa. O Fast assustou em cobrança de falta de Periquito, que chutou forte e obrigou Felipe Carneiro a fazer uma grande defesa, aos 39. No minuto seguinte, em mais uma chance de falta, Periquito arriscou e a bola passou perto da meta do América-RN.

Em um jogo onde ambas as equipes tiveram suas oportunidades de abrir o placar, o 0 a 0 persistiu até o apito final do árbitro.

*Com informações da FAF

