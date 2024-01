Copinha 2024: Fast Clube encara América-RN na estreia

Tricolor entrará em campo pelo grupo 17 da maior competição de base do Brasil, com sede em Salto-SP

Chegou a hora do Fast Clube estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Na edição de 2024, o representante amazonense está no grupo 17, junto de América-RN, Sfera-SP e Botafogo-SP. O primeiro duelo será contra o Mecão, nesta quinta-feira (04), às 14h15(Horário de Manaus). A partida do Rolo Compressor terá transmissão no YouTube, através do canal “Futebol Paulista”.

Em meio a mudança de clima no município de Salto-SP, os atletas do Tricolor de Aço seguiram com uma preparação intensa visando a estreia diante do América-RN. O atacante Ryan Athyrson, 20, pregou confiança para o início do campeonato.

“Desde Manaus os treinos são muito produtivos. Estamos com foco total na estreia e creio que vamos conseguir o nosso objetivo. Serão bons jogos, com equipes fortes, mas estamos preparados para os desafios que teremos pela frente. A rotina aqui em Salto-SP está sendo boa. Estamos nos adaptando ao clima e quando não treinamos, descansamos no hotel. Se Deus permitir vamos estrear bem”, afirmou.

O supervisor do Fast, Joberson ‘Chopinho’ também comentou sobre a estadia em Salto-SP e reforçou que o Tricolor de Aço está concentrado e preparado para a competição:

“Tivemos dois treinos aqui em Salto-SP e estamos preparados para começar bem a Copinha. Muito trabalho, foco e concentração para essa estreia. Quero pedir o apoio da torcida amazonense, em especial a do Fast Clube. Podem ter certeza que vamos dar a vida para fazer história”, destacou.

Foto: Divulgação

Confrontos do Fast na Copinha 2024

Na quinta-feira (04), o Rolo Compressor encara o América-RN, às 14h15(Horário de Manaus). Pela segunda rodada, no domingo(07), o duelo será contra Sfera-SP, às 12h. No mesmo horário, na quarta-feira (10), o time amazonense encerra a fase de grupos contra o Botafogo-SP. As partidas serão realizadas no Estádio Municipal Amadeu Mosca, em Salto-SP.

Os dois melhores do grupo avançam para a fase eliminatória da competição.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

PSG é investigado por possíveis vantagens fiscais na contratação de Neymar

Atletas e paratletas do Bolsa Esporte Estadual 2023 devem prestar contas até 30 de janeiro

Inscrições abertas para corrida de rua de 5km e 10km em fevereiro na capital amazonense