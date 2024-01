BBB 24: novos participantes e votação aberta após Fantástico; saiba mais

Em coletiva de imprensa, com o apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (4) foi divulgado que 18 participantes serão anunciados nesta exta-feira (5) no Big Day, já no domingo (7), durante o Fantástico, outros 14 participantes entram em votação para o público escolher 2 pessoas para entrar na casa.

No primeiro dia de programa, os próprios participantes escolherão mais 6 pessoas entre as 14 divulgadas no Fantástico e o elenco contará com 26 pessoas no total na disputa do prêmio de R$ 3 milhões de reais.

#BBB24 NOVIDADES: Domingo, durante o Fantástico, 14 participantes entram em votação para o público escolher 2 pessoas para entrar na casa.



A lista oficial de participantes sai somente na próxima sexta (5). Enquanto isso, há várias “listas de cotados” circulando pela internet, misturando desde informações de colunistas até burburinhos sobre celebridades que estariam tendo “atitudes suspeitas” — como sumiços da internet, mudanças no visual e cancelamento de compromissos em cima da hora.

NOVAS REGRAS

Toda sexta-feira, o líder vai escolher 3 opções de indicação pro paredão e no domingo indicará algum dos três.

Será uma votação no Gshow e o público dará feedbacks para o Líder sobre sua liderança. O feedback será recebido em forma de emoji.

Entenda o novo sistema de votação

Agora que você está com seu cadastro concluído, que tal saber mais sobre o novo sistema de votação? Serão duas opções.

VOTO DA TORCIDA: O voto da torcida funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições. O usuário faz o login com sua conta Globo, a qual terá acesso por meio de um cadastro simples e gratuito. E poderá votar quantas vezes quiser.

VOTO ÚNICO: No voto único, o usuário poderá votar apenas UMA vez por paredão. Para ter acesso a votação, o internauta precisará informar o número do seu CPF.

RESULTADO: cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

*Com informações do Gshow

