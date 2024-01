Saullo Vianna apoia município do AM com recursos que beneficiam populações vulneráveis

Investimento visa garantir o compromisso do deputado com o desenvolvimento social do município

Manaus (AM) – O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) viabilizou, por meio de emenda parlamentar, ainda como deputado estadual, a aquisição de um novo veículo destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) da cidade. O automóvel, entregue nesta sexta-feira (5), vai fortalecer a mobilidade para as atividades desempenhadas pelo Conselho Tutelar Sul, consolidando os esforços em prol da população em situação de vulnerabilidade.

O investimento visa não apenas garantir maior agilidade nas ações assistenciais, mas também reforça o compromisso do deputado com o desenvolvimento social do município, onde foi reconhecido como cidadão em 2023.

“É com satisfação que vemos nosso trabalho resultando em melhorias concretas para a assistência social em Itacoatiara. Este veículo representa mais do que mobilidade; é um investimento no cuidado e na proteção de nossa população mais vulnerável”, destacou Saullo Vianna.

Zona Rural ganhou UBS

Quando foi deputado estadual, Saullo Vianna destinou mais de R$ 727,2 mil para beneficiar a saúde e assistência social de Itacoatiara. Os recursos financiaram a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade de São Pedro de Iracema, entregue em setembro de 2023.

Vianna foi o único deputado estadual a destinar emendas parlamentares para a construção de UBS na zona rural do município. “Essa comunidade é em uma região distante da sede do município e por isso, destinamos essa emenda para que as pessoas tenham assistência de saúde próximo de suas casas e eu faço questão de estar aqui na inauguração”, adiantou Saullo.

Compromisso

Durante a sessão que lhe concedeu o “Título de Cidadão Itacoatiarense”, o parlamentar reforçou seu compromisso político com o desenvolvimento de Itacoatiara e garantiu que, como deputado federal ampliará ainda mais suas ações para o município.

“Tive a honra de ser o deputado federal mais votado em Itacoatiara em 2022 e meu compromisso agora é dobrado. Podem ter certeza de que meu mandato será utilizado para melhorar a cada dia a vida dos agora meus irmãos itacoatiarenses, seja com emendas, requerimentos e o que mais for necessário”, garantiu Vianna.

