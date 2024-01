Rebeca Mota afirma que participar do BBB24 era seu maior sonho, mas que não conseguiu aguentar a pressão do confinamento

Faltando poucas horas para a estreia do BBB24, a dentista Rebeca Mota usou as redes sociais para afirmar que desistiu do programa no pré-confinamento. Ela postou uma sequência de fotos no Aeroporto Internacional do Galeão e expôs suas supostas motivações.

“Voltando pra casa…Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho e, de fato, consegui chegar o mais longe possível. Estou voltando agora do confinamento”, iniciou.

Rebeca afirma ter tido dificuldades para administrar os próprios sentimentos. “Sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desistido do meu sonho”, escreveu.

A dentista contou que irá se pronunciar em breve sobre a experiência e agradeceu a equipe do BBB24: “A única coisa que queria dizer é… Eu admiro muito o BBB. Recebi todo o carinho do mundo, mesmo quando desisti, de toda a equipe. Sou fã e sempre serei”.

O Metrópoles entrou em contato com a TV Globo para confirmar a escalação e a desistência de Rebeca Mota, mas não recebeu retorno até o fechamento desta reportagem.

Puxadinho

Se o relato de Rebeca for verdadeiro, a jovem faria parte do “puxadinho”, um grupo de 14 participantes — sete homens e sete mulheres — que participarão de votação popular para garantir uma vaga no reality.

Eles serão apresentados ao público no domingo (7). Depois disso, os telespectadores escolherão duas dessas 14 pessoas para se juntar aos brothers já anunciados na segunda-feira, estreia do BBB24.

No mesmo dia, o elenco já escolhido vai poder agregar mais três homens e três mulheres entre aqueles que restaram da escolha do público, numa dinâmica especial e ao vivo. Ao todo, a atual edição do Big Brother Brasil conta com 26 participantes nesta edição.

*Com informações do Metrópoles

