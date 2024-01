Bruno Henrique renova contrato com o Flamengo

Novo vínculo do atacante com o clube carioca vai até o fim de 2026

O Flamengo anunciou, na noite de sábado (6), a renovação de contrato com Bruno Henrique. Agora, o atacante tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2026. No anúncio, o Rubro-Negro publicou vídeos do “Rei dos Clássicos”.

O jogador nascido em Belo Horizonte é um dos principais nomes do período vencedor da equipe. Ele tem 11 títulos conquistados no Rio de Janeiro, sendo duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil.

BRUNO HENRIQUE RENOVOU! ✍️📃



O NOSSO ÍDOLO @Brunohenrique ASSINA RENOVAÇÃO COM MENGÃO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026!



QUE VENHAM MAIS CONQUISTAS E GRANDES MOMENTOS COM O MANTO SAGRADO!



Títulos do Rei dos Clássicos com o Manto:



– Cariocas 2019, 2020 e 2021

– Libertadores 2019 e… pic.twitter.com/TBd6BE3py2 — Flamengo (@Flamengo) January 7, 2024

Ao fim da última edição do Brasileirão, Bruno Henrique disse que tinha acertado a renovação por três temporadas, período que queria desde o início das negociações. A demora do anúncio oficial do Flamengo gerou alguma estranheza, mas foi feito neste sábado.

Ao todo, o atacante tem 224 jogos e 86 gols marcados pelo Rubro-Negro. Na próxima temporada, ele terá a forte concorrência de Luiz Araújo e Everton Cebolinha por uma vaga pelo lado do ataque da equipe comandada por Tite.

*Com informações da CNN Brasil

