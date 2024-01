Manaus FC anuncia volante Edson Magal, ex-Leôncio-BA, para temporada 2024

Manaus (AM) – O Manaus Futebol Clube acertou a contratação do volante Edson Magal, de 30 anos de idade. O jogador de 30 anos, natural de Salvador (BA), chega do Leôncio-BA e foi formado nas categorias de base do Vitória-BA. Em 2024, o Manaus FC disputa Amazonense, Copa Verde e Série D do Brasileiro.

Magal traz consigo uma vasta experiência, tendo passado por renomados clubes como Itabaiana-SE, ASA-AL e Cabofriense-RJ.Em suas primeiras palavras como atleta do Manaus FC, Edson dirigiu-se à torcida Esmeraldina.

“Estou feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Manaus FC. Vocês podem contar comigo, podem ter certeza que vão ver um jogador dedicado, aguerrido e que vai lutar pelos objetivos do clube na temporada”, afirmou Magal.

Estreia

O Manaus FC já sabe quando vai estrear no Campeonato Amazonense de 2024. Conforme divulgado na tabela da competição, o Gavião Real vai dar o primeiro passo no Estadual contra o Rio Negro, dia 21 de janeiro, às 15h30, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Pentacampeão amazonense, o time esmeraldino tenta voltar às finais do Estadual, onde esteve de 2017 a 2022. Na sequência do primeiro turno, o Manaus FC encara São Raimundo, Manauara, Princesa do Solimões e Parintins, da segunda à quinta rodada, respectivamente.

Leia mais:

Pai de Neymar envia R$ 800 mil para ajudar na defesa de Daniel Alves, afirma site

Dorival Júnior será o técnico da Seleção Brasileira de Futebol

Atacante Jô, ex-Corinthians, é contratado pelo Amazonas para disputa da Série B