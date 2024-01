Dorival Júnior será o técnico da Seleção Brasileira de Futebol

Treinador deixa o São Paulo após ser campeão da Copa do Brasil

Dorival Júnior aceitou a proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e será o novo técnico da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026.

O anúncio oficial deve ser feito apenas nos próximos dias, já que a CBF está focada em se despedir do ídolo Zagallo, morto aos 92 anos.

A CNN confirmou o aceite de Dorival com fontes próximas ao negócio.

Dorival recebeu garantias da CBF

O técnico chegou a se reapresentar com o São Paulo para a temporada de 2024 no sábado (6). Antes de aceitar o convite, apreensivo, ele buscava garantias de que teria estabilidade no trabalho, em meio à ebulição política que vive a CBF.

As tais garantias chegaram neste domingo e, por isso, Dorival já se despede do São Paulo. Ele terá liberdade para montar sua comissão técnica e segurança no cargo.

É esperado, inclusive, que o treinador participe da escolha do próximo diretor de Seleções da CBF. Ednaldo Rodrigues, presidente da confederação, quer Filipe Luís, ex-Flamengo, que tem ótima relação com Dorival, no cargo.

Dorival chega após “não” de Ancelotti

Dorival Júnior será o técnico efetivo da Seleção com sucessor de Tite, atual treinador do Flamengo, que comandou o Brasil nas últimas duas Copas do Mundo (2018 e 2022).

Entre a saída de Tite e o acerto com Dorival, a CBF fez uso de dois técnicos interinos: Ramon Menezes e Fernando Diniz, que comandaram a Seleção em três e seis partidas, respectivamente.

Havia uma expectativa de que Diniz seguisse no cargo até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, em junho de 2024. O técnico estrangeiro, no entanto, optou por renovar com o Real Madrid, o que forçou a CBF a mudar os planos.

Multicampeão por Flamengo e São Paulo

Nas últimas duas temporadas, quando comandou Flamengo (em 2022) e São Paulo (2023), Dorival foi campeão da Libertadores e bicampeão da Copa do Brasil em edições consecutivas.

Aos 61 anos, ele deixa o São Paulo para assumir a Seleção após comandar o time paulista em 54 partidas, com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.

Clubes da carreira de Dorival Júnior como técnico

São Paulo

Flamengo

Ceará

Athletico-PR

Santos

Palmeiras

Vasco

Fluminense

Internacional

Atlético-MG

Coritiba

São Caetano

Cruzeiro

Sport

Avaí

Juventude

Fortaleza

Criciúma

Figueirense

Ferroviária

*Com informações da CNN Brasil

