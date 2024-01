Festival do Cará entra para o Calendário Oficial de Eventos do Amazonas

Manaus (AM) – O deputado Cristiano D’Angelo (MDB) garantiu um lugar de destaque para o Festival do Cará, tradição anual em Caapiranga (distante a 199 quilômetros de Manaus), ao incluí-lo no Calendário Oficial de Eventos do Estado, por meio da Lei 6.703/2024. A medida não apenas reconhece a importância do festival para a comunidade local, mas também o eleva a uma atração turística de destaque, gerando visibilidade, atraindo investimentos e turistas.

O Festival do Cará, que celebra o principal produto agrícola exportado por Caapiranga, agora se destaca como símbolo da cidade, enraizado em sua herança cultural transmitida de geração em geração.

Com o respaldo da nova lei, Caapiranga se prepara para receber novos entusiastas do Festival do Cará, consolidando assim, sua posição como um destino imperdível para quem busca uma experiência cultural enraizada nas tradições locais.

*Com informações da Aleam

