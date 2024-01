BBB 24: Rodriguinho é o novo líder e deixa três brothers ‘na mira’ do paredão

O cantor Rodriguinho venceu a prova e se tornou o 2ª Líder do BBB 24, nesta quinta-feira (11), foi a disputa em grupos dividida duas etapas o grupo formado por Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Pizane, foi o vencedor onde o cantor levou a melhor.

Seguindo a dinâmica nova do programa o líder escolheu três brothers para o “Na Mira”, onde indica os colegas que podem ir ao paredão pela escolha do líder no próximo paredão as escolhas de Rodriguinho foram os pipocas Davi, Isabelle e Beatriz.

Nesta quinta ainda teremos prova do líder e formação de paredão a próxima eliminação é no domingo (14) onde a casa contará com apenas 24 participantes.

Rodriguinho Líder

Os três indicados do “Na Mira”

🚨 Davi, Isabelle e Beatriz estão NA MIRA DO LÍDER! Amanhã Rodriguinho já vai escolher alguém para ir ao paredão. Quem vocês acham que vai ser? #BBB24 pic.twitter.com/LI5Ly3vkgC — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 12, 2024

*Com informações do Gshow

Leia mais

Torcida manauara vibra com entrada de Isabelle Nogueira no BBB 24

VÍDEO: Luana Piovani cita Dado Dolabella e comenta sobre Wanessa Camargo no BBB24

BBB 24: internautas relembram agressão de Wanessa Camargo a Graciele