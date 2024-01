Karol Conká reage sobre Rodriguinho no BBB 24: ‘comparações desnecessárias’

Karol Conká conta com a maior rejeição da história do Big Brother Brasil

Com o andar da carruagem, a trajetória de Rodriguinho no BBB 24 poderá ter um fim semelhante ao de Karol Conká na 21ª edição do Big Brother Brasil. Isso porque o ex-Travessos vem sendo muito criticado por suas atitudes e foi comparado com a cantora, que é detentora do recorde de rejeição no programa.

Entretanto, Conká foi ao X, antigo Twitter, para mandar uma indireta sobre o assunto. “Bom dia! Que esse dia seja maravilhoso, regado de uma criatividade que impossibilite vocês de fazerem comparações desnecessárias”, declarou a artista.

Bom diaaa!

Que esse dia seja maravilhoso, regado de uma criatividade que impossibilita vcs de fazerem comparações desnecessárias. 🙃 — Karol Conká (@Karolconka) January 15, 2024

Nos comentários da publicação, muitas pessoas saíram em defesa de Karol Conká. “Você nos fazia rir, o Rodriguinho nos faz chorar de ódio. Fica tranquila que seu lugar está safe“, disse um usuário. “Não tem comparação, você foi a pior! Te amo”, falou outro. “Você foi única, meu amor. Foi a melhor pior vilã de BBB e serviu muita pressão psicológica saudável”, declarou mais um.

A participação de Rodriguinho no BBB 24 está sendo muito comentada nas redes sociais e, quase sempre, atraindo críticas. Isso porque o cantor já ameaçou bater em Davi, após uma treta do baiano com Nizam, debochou do corpo de Yasmin Brunet e julgou a alimentação da modelo, além de ter falado mal do show de Ludmilla.

*Com informações do Metrópoles

