Centro Universitário Fametro é o preferido dos manauaras, revela a Pesquisa Top of Mind 2024

Manaus (AM — Em uma recente pesquisa Top of Mind, realizada pela renomada empresa Perspectiva Mercado, o Centro Universitário Fametro se consagra como a primeira opção na mente dos manauaras quando o assunto é ensino superior. Os dados revelam que a instituição conquistou expressivos 21,4% dos votos, superando suas concorrentes diretas, a Universidade Nilton Lins (16,6%) e a Uninorte (9,3%).

A pesquisa abrangeu 33 categorias, analisando a presença de marcas na mente do público. Ao todo, foram entrevistadas 1000 pessoas em Manaus, no período de 15 a 20 de janeiro de 2024, por questionários estruturados, realizados por meio de entrevistas domiciliares ou em pontos de fluxo, com caráter voluntário e confidencial.

A reitora do Centro Universitário Fametro, Maria do Carmo Seffair, destaca que a consolidação da marca é fruto de investimentos contínuos em gestão e eficiência. Ao completar 22 anos de fundação em 2024, a instituição se orgulha de seu papel desafiador na democratização do ensino, oferecendo qualidade e acessibilidade tanto na capital quanto no interior.

“Consolidação é a palavra que nos define. Iniciamos uma jornada desafiadora, mantendo a qualidade de ensino e tornando-o acessível a todos, democratizando o ensino na capital e no interior. Nosso grande diferencial reside na qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Estamos felizes em sermos reconhecidos como a marca preferida pela terceira vez consecutiva, isso é o melhor reconhecimento”, destaca a reitora Maria do Carmo Seffair.

O Centro Universitário Fametro reafirma seu compromisso com a excelência educacional e promete continuar contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e profissional de seus alunos, consolidando-se como referência no cenário educacional do Norte do Brasil.

*Com informações da assessoria

