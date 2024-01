Tribunal dos EUA aceita pedido da Gol para recuperação judicial

A GOL Linhas Aéreas obteve decisão favorável para iniciar o processo de recuperação judicial, chamado ‘Chapter 11’. A aprovação foi realizada pelo Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York e assinada pelo juiz Martin Glenn, nesta sexta-feira (26). Com isso, as ações judiciais serão suspensas e a empresa poderá seguir com as operações enquanto realiza a reestruturação financeira.

A decisão determina também que os credores não possam obter bens/propriedade da empresa durante esse período. A GOL anunciou sua intenção de empregar o mecanismo do Chapter 11 não apenas para reorganizar suas obrigações financeiras de curto prazo, mas também para robustecer sua estrutura de capital, buscando uma sustentabilidade a longo prazo. A empresa pretende obter um influxo de capital, o qual abrange US$ 950 milhões em financiamento, da modalidade devedor em posse.

Atualmente, a Gol está vinculada a Abra. O financiamento durante o processo de recuperação de dívidas, de acordo com comunicado oficial, foi firmado pelos membros do grupo empresarial que são detentores de títulos, tanto do grupo Ad Hoc quanto os demais investidores.

“A companhia buscará acesso a esse financiamento como parte da audiência do primeiro dia com o Tribunal dos EUA, prevista para os próximos dias. O financiamento está sujeito à aprovação judicial e, juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reestruturação financeira”, informou.

O CEO da Gol, Celso Ferrer, também se pronunciou em comunicado direcionado ao mercado. Ele afirmou que os desafios da empresa foram consequência da pandemia de COVID-19, além de enfatizar que o processo permitirá a reorganização, sem afetar o padrão de serviço aos passageiros.

Chapter 11

O mecanismo Chapter 11 já foi utilizado por outras companhias aéreas, como a Latam, para possibilitar a reestruturação financeira de empresas. O CEO da Gol destacou que a medida “não é uma recuperação judicial”, mas uma alternativa para possa organizar as medidas necessárias para obter capital, enquanto continuam as operações normalmente.

*Com informações de Poder 360

