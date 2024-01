Homem é executado a tiros e jogado em rip-rap no bairro Compensa

Os moradores do bairro encontraram o corpo do homem e acionaram uma viatura

Manaus (AM) — Um homem, não identificado, foi executado a tiros, na tarde de segunda-feira (29), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O corpo do homem foi jogado em um rip-rap, próximo a rua Evaristo.

Os moradores do bairro encontraram o corpo do homem e acionaram uma viatura próxima ao local. Ao lado do homem, foram achados estojos de munição 9mm.

O homem não foi identificado pelos moradores da região, sendo provavelmente habitante de outra região.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. Agora, o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

