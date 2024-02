Whindersson Nunes diz que perdeu outro filho e que quase morreu

O humorista Whindersson Nunes surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar que no ano passado perdeu mais um filho e quase morreu por um choque anafilático. As publicações foram em tom de desabafo, Nunes também perguntou se barriga solidária para pai solo é permitido no Brasil, dando a entender o desejo de se tornar pai.

Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no triângulo das bermudas, minha vida não a novela que você quer que seja. — Whindersson (@whindersson) February 2, 2024

Posteriormente aos desabafos o humorista acabou compartilhando os comentários de vários seguidores as suas publicações muitos deles mensagens de ódio e sugestões do que fazer ou não com seu desejo de ser pai.

“Meu Deus do céu. Eu me recusava a acreditar que as relações dele não davam certo porque ele só queria uma mulher pra parir mas depois dessa, eu tive a confirmação. O miserável só quer uma incubadora humana pra gerar sua prole”, postou uma internauta.

“Ou por ter acabado com a vida de algumas mulheres, como elas mesmo saem dizendo, posso querer tentar ter uma família sem botar a reputação de alguém em risco. Você deve ser uma moça detestável, fique tranquila, não quero com você”, rebateu Whindersson.

Em publicação no Instagram o humosrista recebeu apoio de vários famosos como Ivete Sango, Tatá Werneck, Giulia Costa e Claudia Leitte ao expor os comentários invasivos que estava recebendo.

PRIMEIRO FILHO

Em 2021, Whindersson perdeu João Miguel, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com a influenciadora Maria Lina. O bebê nasceu prematuro, com apenas 22 semanas, e foi internado na UTI. Segundo o humorista, a internação era para melhores cuidados, porém o bebê não resistiu e veio a óbito.

Em 2018 Whindersson casou com a cantora Luísa Sonza, os dois ficaram casados até 2020 quando anunciaram o divórcio, que até o momento havia sido em bons termos, pouco tempo depois Sonza assumiu namoro com o cantor Vitão o que desencadeou uma chuva de ódio contra Luísa e o namorado por fãs do ex-casal entenderem que se tratava de uma suporta traição da artista para com o humorista o que foi negado por todos os envolvidos posteriormente.

*Com informações da Revista Quem

