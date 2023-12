Whindersson quebra silêncio sobre morte de jovem apontada como sua affair

O humorista Whindersson Nunes se pronunciou sobre a morte da jovem Jéssica Vitória, de 22 anos, que foi apontada como sua affair e teve conversas falsas com o artista vazadas na web. Através de uma nota enviada por seu escritório, o humorista lamentou o episódio e relembrou o dia em que perdeu o filho prematuro, João Miguel, fruto de sua relação com Maria Lina.

“Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jéssica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta: ‘Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho’”, diz um trecho da nota.

“A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais. Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV – Centro de Valorização da Vida”, finalizou.

A notícia da morte de Jéssica foi dada pela família, por meio do Instagram, nesta sexta-feira (22). Segundo os parentes da jovem, antes do exposed, a suposta ficante de Whindersson sofria com problemas psicológicos, além de lidar com a depressão.

Prints do diálogo com o humorista surgiram na web no último dia 18, porém ele negou e afirmou que nunca havia conhecido Jessica, que morava em Minas Gerais. “Eu não faço ideia de quem seja essa moça e isso é um print fake”, defendeu-se à época.

O alvoroço surgiu nas redes depois que um perfil publicou o suposto bate-papo entre eles, com a chamada: “Veja: São divulgados prints de conversas de Whindersson Nunes com sua nova affair”.

Depois que Whindersson se manifestou, internautas passaram a acreditar que a menina tenha sido vítima de notícias falsas e que alguém forjou a interação entre eles. Uma amiga de Jessica confirmou a notícia, segundo alguns perfis de notícias do X, antigo Twitter.

“Só peço que Deus conforte o coração de sua família e de todos aqueles que tanto te amavam. Me pergunto até onde vai a maldade humana e me revolto em saber que pessoas são capazes de tudo!”, disse, referindo-se aos ataques que a colega estava sofrendo depois que foi exposta.

De acordo com a mulher, Jessica estava recebendo muitas mensagens negativas após ter sido associada ao artista: “Infelizmente minha revolta não traz a vida novamente. Deveriam pôr um pouco a mão na consciência e um pouco mais de amor no coração”.

Logo depois da notícia da morte de Jessica, os perfis que haviam publicado os prints com os supostos diálogos foram removidos das redes sociais.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Suposta ficante do humorista Whindersson Nunes morre aos 22 anos

VÍDEO: Luísa Sonza afirma ainda sentir ciúmes de Whindersson Nunes

Whindersson Nunes nega que fez“macumba” para Vitão