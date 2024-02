Supercopa Rei: Palmeiras e São Paulo decidem primeiro título de 2024

O campeão do Brasileirão, Palmeiras, enfrenta o vencedor da Copa do Brasil, São Paulo, neste domingo (4), na Supercopa Rei

Chegou o grande dia! Neste domingo (4), às 16h, Palmeiras e São Paulo irão disputar a Supercopa Rei, a primeira grande decisão da temporada 2024, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O jogo é apresentado pelo Banco de Brasília (BRB).

Palmeiras e São Paulo chegam ao jogo exatamente com o mesmo retrospecto. Invictos na temporada, são quatro jogos, três vitórias e um empate para os times, além de sete gols e quatro sofridos para ambos.

O Alviverde chega ao confronto como o atual campeão, após vencer o Flamengo em 2023, por 4 x 3.

Inclusive, o palco do jogo, o Mineirão, remete boas lembranças recentes aos palmeirenses. O Verdão conquistou o Brasileirão de 2023 dentro do estádio após empatar com o Cruzeiro em 1 x 1, no dia 6/12.

Não só o Palmeiras teve momentos felizes no Mineirão, o São Paulo também. Em 1977, o Tricolor conquistou seu primeiro título do Brasileirão no estádio que sediará a Supercopa Rei.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo e Gustavo Gómez; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Wellington Rato, Lucas (James Rodríguez ou Galoppo) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

Ingressos

A edição de 2024 movimentará o Mineirão, em Belo Horizonte, em 4 de fevereiro, num clássico que envolve duas das maiores torcidas do país: Palmeiras x São Paulo.

Para o Tricolor paulista, a partida marca a chance do primeiro título de Thiago Carpini, técnico que assumiu a vaga deixada por Dorival Júnior, agora comandante da Seleção Brasileira.

Já o Palmeiras vem de um bicampeonato consecutivo no Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira também é a atual campeã da Supercopa do Brasil.

Também estão disponíveis ingressos gratuitos para crianças com até 12 anos (11 anos e 11 meses), na bilheteria do Mineirão e na Entrequadra 102/103 Norte, em Brasília, no limite estabelecido pela lei. Para o restante do público, os valores são de entrada inteira.

No Mineirão, o setor laranja fica no lado norte do campo, atrás de um dos gols, e é reservado aos torcedores do Palmeiras. O setor amarelo, do lado sul, ficará reservado aos torcedores do São Paulo.

O jogo não contará com área destinada para as torcidas de ambas as equipes (mista). No entanto, alviverdes e tricolores também ocuparão blocos específicos dos setores roxo e vermelho, localizados nas regiões laterais do gramado (veja mapa abaixo).

As torcidas serão separadas por setores e contarão com a presença da Polícia Militar, que irá garantir a segurança do jogo.

Cada setor é dividido em blocos. Os blocos são organizados em filas (identificadas por letras do alfabeto), onde estão os assentos numerados. Isso significa que cada torcedor deve identificar primeiro o setor, depois o bloco e, por último, a fila e o número do assento.

*Com informações do Metrópoles

