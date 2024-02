Matrículas do Pelci para o interior abrem na segunda-feira (5); confira modalidades

Pelci conta com seis polos localizados no interior do estado: Codajás, Envira, Fonte Boa, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga

Manaus (AM) – O Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) abre, na próxima segunda-feira (5), novas inscrições para vagas em sete modalidades esportivas, para jovens e crianças entre 7 e 17 anos, em seis polos no interior do estado. O programa do Governo do Amazonas, coordenado pela Secretária de Estado do Desporto e Lazer, oferta neste ano mais 4.440 vagas na capital e no interior.

“O Governo do Amazonas continua com o compromisso de fomentar e desenvolver o esporte em todo o estado. O Pelci tem sido uma ferramenta fundamental na revelação de novos talentos e na formação de um legado de práticas esportivas para as futuras gerações”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

O Pelci conta com seis polos localizados no interior do estado: Codajás, Envira, Fonte Boa, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga; os dois últimos atendem atletas indígenas de diferentes etnias. Os polos oferecem modalidades como futebol, futsal, vôlei, basquete, patins de velocidade, jiu-jitsu e handebol.

As matrículas, no interior e na capital, começarão no dia 5 de fevereiro e irão até o dia 8, em horário comercial. Para os responsáveis interessados em matricular crianças e jovens no Pelci, podem ir até o polo de sua preferência portando os seguintes documentos: RG do atleta e responsável, comprovante de residência, declaração de escolaridade e foto 3×4.

Vagas nos Polos

Humaitá: 110

Envira: 150

Fonte Boa: 100

Tabatinga: 120

São Gabriel: 195

Codajás: 160

Vagas por modalidades

Futebol: 235

Futsal: 150

Vôlei: 150

Basquete: 50

Patins de Velocidade: 50

Jiu-Jitsu: 150

Handebol: 50

Leia mais

Pelci anuncia mais de 3,5 mil vagas para a prática esportiva na próxima segunda-feira (5); confira

Herança de pai para filho: Programa Pelci une gerações no esporte

Atletas do Pelci são direcionados para clubes do futebol amazonense