Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe competição de artes maciais neste sábado (3)

Manaus (AM) – A Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, vai sediar o 2º Desafio de Jiu-Jítsu e Grappling Rei da Selva Combat (RSC), neste sábado (3), a partir das 18h. Com entrada gratuita para todas as idades, o evento tem o objetivo de destacar a importância das artes marciais para o esporte por meio de um show de lutas, além de lançar novos atletas em projetos sociais nas categorias infantil, juvenil e adulto no cenário mundial e no desenvolvimento da inclusão social dentro da modalidade.

“Esta não é a primeira vez que sediamos um show de lutas no palco Murilo Rayol, porque sempre abraçamos as causas de todos os setores da nossa cidade. O poder público também apoia a iniciativa privada, abrindo as portas dos espaços dedicados a esse tipo de atividade. Então, aproveito para convidá-los a fazerem parte desse ambiente esportivo que a casa de Praia Zezinho Corrêa vai sediar”, convidou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

De acordo com o organizador e fundador do evento RSC das Artes Marciais Mistas (MMA), em Manaus, Bruno Cunha, serão 40 competidores de todas as categorias e 20 lutas casadas, que contam com cinturões e valores em espécie como premiações. A competição retornou às atividades em dezembro de 2023 com a inclusão de uma nova categoria: jiu-jítsu e grappling.

“Apresentamos nossa proposta ao secretário Radyr e recebemos total apoio da Semtepi. Optamos pela casa de Praia Zezinho Corrêa por ser um local novo e gratuito, destacando-se pela bela vista da Ponta Negra. Ficamos contentes por sermos o primeiro evento esportivo de grande dimensão a utilizar o palco Murilo Rayol”, explicou Bruno.

*Com informações da assessoria

