Manaus registra redução de 28,6% nas mortes no trânsito em janeiro de 2024

Manaus (AM) – As políticas públicas da Prefeitura de Manaus voltadas para a segurança e conscientização no trânsito apresentaram resultados positivos em janeiro de 2024: a redução, em 28,6%, no número de acidentes de trânsito com vítimas fatais, em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, atribui essa diminuição às ações estratégicas promovidas pela gestão do prefeito David Almeida. Investimentos em campanhas educativas, aprimoramento da fiscalização, melhorias na infraestrutura viária estão entre as medidas que contribuíram para essa melhoria.

“Esses esforços conjuntos entre a administração pública e a população reafirmam o compromisso com a segurança e a preservação da vida no trânsito. Este resultado é fruto de um trabalho incessante, em várias frentes. Investimos fortemente em educação para o trânsito, intensificamos a fiscalização e sempre reforçamos a importância do respeito e da consciência de cada motorista. Cada cidadão que adota uma postura responsável no trânsito contribui decisivamente para um ambiente mais seguro para todos”, destacou.

Em janeiro de 2023, foram contabilizadas 28 vítimas fatais em decorrência de acidentes de trânsito. Já em janeiro de 2024, este número reduziu para 20 mortes. O IMMU frisa, especialmente, uma redução no número de motociclistas falecidos, que caiu de 11, em janeiro de 2023, para nove em janeiro de 2024.

