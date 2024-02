Especialista palestra para esclarecer dúvidas sobre imigração ao Canadá em evento gratuito

Evento acontece na sede da Aliança Francesa Manaus, no Centro, nesta quinta-feira (8), às 18h30

Manaus (AM) – O especialista em imigração e relações interétnicas pela Universidade de Quebec, Hamilton Cidade, irá ministrar uma palestra para esclarecer as principais dúvidas de quem deseja imigrar para o Canadá. O evento vai acontecer na sede da Aliança Francesa Manaus, localizada no Centro de Manaus, rua Ferreira Pena, 37, próximo à Santa Casa de Misericórdia, nesta quinta-feira (8), às 18h30, e tem entrada gratuita.

Nascido em Manaus e formado em Imigração e Relações Interétnicas e Animação Cultural pela Universidade de Quebec, em Montreal, o palestrante é um comunicador capacitado em estimular a diversidade intercultural.

Hamilton está radicado em Quebec há 23 anos. O palestrante construiu uma carreira popularizando as relações interculturais como a realização do Carnaval Brasileiro de Verão de Montreal, no Parc Jean-Drapeau.

O diretor-executivo da Aliança Francesa, Avelino Rodrigues, ressaltou o evento como uma oportunidade valiosa para os estudantes.

“A Aliança Francesa tem o prazer de receber as pessoas que têm interesse em imigrar para o Canadá e também aqueles que querem iniciar seus estudos na língua francesa”, disse Avelino.

Para quem não sabe, o Canadá é um país considerado bilíngue. Isso significa que o idioma oficial do Canadá é tanto o inglês quanto o francês. Por isso, a Aliança Francesa Manaus apoia a iniciativa de quem quer se profissionalizar e morar no país. Se ficou interessado, o leitor pode tirar suas dúvidas na Aliança Francesa Manaus ou entrar em contato pela rede social oficial da escola, @aliancafrancesamao.

