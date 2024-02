Sine Amazonas divulga 127 vagas de emprego para esta sexta-feira (9)

Manaus (AM) – O Sine Amazonas divulgou a oferta de 127 vagas de emprego para esta sexta-feira (9). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h, na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

1 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável cursos na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

4 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

1 VAGA: TÉCNICO (A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO II

Escolaridade: Ensino Técnico Completo, Superior Completo ou Cursando em Engenharia Mecânica, Produção ou Elétrica (a partir do 3 período).

Com experiência na área.

Ter cursos de Técnico de Segurança.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: INSPETOR DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área no polo de duas rodas.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

1 VAGA: TÉCNICO DE SUPORTE DE INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento em suporte HELP DESK; atendimento ao usuário; Manutenção de computadores, notebooks e nobreaks; e manutenção em estrutura de rede e telefonia.

Obrigatório possuir CNH B definitiva.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

1 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Residir no Bairro da Aparecida e Adjacências.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

6 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA DE PODA E CORTE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Com experiência em serviços de poda e corte de árvores com máquinas podadoras.

Obrigatório cursos de NR 12 E 35.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: GARÇOM OU GARÇONETE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego, com experiência na área em CTPS ou avulsa.

Primeiro emprego possuir curso de garçom.

Com habilidade para atendimento ao cliente, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

3 VAGAS: SUQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área em CTPS ou avulsa.

Com experiência em preparo de sucos em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

2 VAGAS: CHEFE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área em CTPS ou avulsa.

Com conhecimento em preparo alimentar em geral de restaurante, culinária regional.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

2 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área no setor industrial ou setor de plásticos.

Ter experiências com máquinas injetoras ou de sopro.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

3 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência em movimentação de carga e descarga e produtos em geral.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

3 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área, conhecimento na indústria de plásticos.

Residir no Bairro Alvorada e Adjacências.

Curso obrigatório NR 12.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

4 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Cursos desejáveis na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

4 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter conhecimento em Atendimento ao Cliente, preparar e servir lanches.

Curso de Informática Básica.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

1 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Gerenciar documentação SST; Participar de perícias e fiscalizações; Realizar auditoria, acompanhar e avaliar; Elaborar, implementar política de saúde e segurança do Trabalho.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

1 VAGA: SOLDADOR TIG/INOX

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Preparar peças metálicas para soldagem na manutenção preventiva, corretiva ou preventiva de máquinas, superfícies, tubulações. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças soldadas; Fazer acabamento final do material soldado.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

13 VAGAS: TÉCNICO DE MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Detectar falhas em máquinas e sistemas; Identificar causas de falhas; Substituir peças e componentes; Fazer ajustes de emergências e entre outros.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

1 VAGA: ARTÍFICE ESPECIALIZADO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com atividades em obras civis, instalações elétricas, serralheria, refrigeração, mecânica de máquinas, movimentação de móveis e equipamentos e especialidade em pintura.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: INSTALADOR DE TELECOMUNICAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

*Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

4 VAGAS: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

30 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO – (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área, com prática em processo de produção industrial em geral.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

11 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Ter cursos na área administrativa, pacote office e desejável conhecimento na área de compras.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Amazonas divulga 120 vagas de emprego para ensino fundamental, médio e superior

Sine Amazonas divulga 134 vagas de emprego para esta quarta-feira (7)

Sine Manaus oferta 571 vagas de emprego nesta quinta-feira (1º)