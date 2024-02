Corpo é encontrado dentro de bolsa no Porto de Manaus

Manaus (AM) — Um corpo foi encontrado, neste sábado (10), boiando dentro de uma bolsa, no Porto de Manaus, no bairro Centro, Zona Sul. Ainda não há informações do sexo da vítima. O corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local e sentiram um forte odor.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por populares para atender a ocorrência. Segundo informações, dentro da bolsa foi encontrado apenas o dorso da vítima. Cabeça, braços e pernas foram cortados. A barriga também aparentava ter sido cortada e estava aberta.

O corpo foi encaminhado para o Batalhão Fluvial no Porto do São Raimundo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Leia mais:

Corpo de homem é encontrado boiando no interior do AM; VÍDEO

Mulher é atingida por carro atravessar avenida; veja o vídeo