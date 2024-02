Avenida Constantino Nery volta a ser liberada após reforma em cratera

Desde as primeiras horas de domingo (11), a Seminf atuou no local para fechar a cratera que se abriu após as fortes chuvas

Manaus (AM) – A cratera que se abriu no último sábado (10), na avenida Constantino Nery, trecho do bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, foi fechada. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou o recapeamento de parte da via e liberou o tráfego para veículos e pedestres nesta quarta-feira (14).

Em vistoria ao trecho em obras nesta manhã de quarta-feira, o secretário da Seminf, Renato Junior, anunciou a liberação da avenida. Desde as primeiras horas de domingo (11), a Seminf atua no local, concentrando as equipes de plantão para fechar a cratera que se abriu após as fortes chuvas do fim de semana. O temporal corroborou para a sobrecarga e o rompimento dos tubos antigos.

Pelo menos 10 peças foram substituídas por novas em concreto armado. Durante o dia e de madrugada, as equipes fizeram a contenção das laterais da galeria, expandiram o sistema, implantaram 2 mil sacas de ráfia com cimento e areia, reaterraram a cratera, reconstruíram calçada e meio-fio e, nesta manhã de terça-feira, recapearam o trecho com 40 toneladas de massa asfáltica.

“Nós já tínhamos mapeado essa área. Estávamos prevendo uma manutenção para esse feriado. Só antecipamos algo que constava no nosso cronograma. Seguimos a determinação do prefeito David Almeida, para não gerar transtornos à população na volta do feriado. Mesmo com as intempéries, seguimos trabalhando e conseguimos liberar em tempo recorde essa via”, explica Renato Junior, que antecipou uma ordem de serviço para a avenida Constantino Nery.

“Daqui uns dias, daremos ordem para o recapeamento asfáltico de toda a via. Temos equipes fazendo estudos na área e viabilizando soluções técnicas para a manutenção dessa importante artéria da capital amazonense”, completou.

