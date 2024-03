Botafogo vence Fluminense em jogo de seis gols no Cariocão

O Botafogo conquistou uma grande vitória sobre o Fluminense por 4 a 2, neste domingo (3), pelo Campeonato Carioca. Marlon Freitas (2), Raí e Urso foram os autores dos gols do Alvinegro, enquanto Lelê e John Kennedy marcaram para o Tricolor.

Apesar do resultado, o Time de Guerreiros tem vaga garantida na semifinal do estadual, mas aguarda os jogos de Vasco e Nova Iguaçu para saber qual será seu adversário. Por outro lado, o Glorioso seca o Cruz-Maltino para sonhar com um lugar na fase decisiva do Carioca.

Jogo eletrizante



Em uma primeira etapa eletrizante, o Botafogo abriu o placar com apenas dois minutos de jogo com Marlon Freitas aproveitando cruzamento na área e soltando uma bomba de pé canhoto para estufar as redes. O Alvinegro ampliou o marcador com Raí, mas o Fluminense descontou a vantagem do Glorioso com Lelê, que chegou ao sexto gol no Campeonato Carioca.



Apesar de um início morno no segundo tempo, Fluminense e Botafogo promoveram um final eletrizante. Aos 34 minutos, John Kennedy sofreu um pênalti e converteu finalizando de cavadinha contra Gatito Fernández. Mas o Alvinegro respondeu na mesma moeda com André cometendo pênalti sobre Kauê e sendo expulso. Marlon Freitas converteu e deu a vantagem para o Glorioso. Nos acréscimos, Urso recebeu cruzamento da esquerda, ganhou dividida com Marcelo e deu números finais ao duelo.

Próximo compromisso



Na quarta-feira (6), o Botafogo recebe o RB Bragantino pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. Por outro lado, o Fluminense só volta a campo na próxima semana pela semifinal do Campeonato Carioca.

*Com informações do Lance

