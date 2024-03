No Amazonas, mototaxista é preso por estuprar adolescente após desviar trajeto

São Paulo de Olivença (AM) – Um mototaxista de 31 anos foi preso, em São Paulo de Olivença (distante 985 quilômetros de Manaus), na sexta-feira (1º), por estuprar uma adolescente, à época, de 13 anos – atualmente, a vítima tem 22.

De acordo com a delegada Maria Roselane de Abreu, da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Paulo de Olivença, na ocasião do crime a vítima pegou uma corrida com um mototaxista e, durante o trajeto, ele parou o veículo e a arrastou para uma área de mata onde consumou a violência sexual.

“Ele já estava próximo à casa dela, quando a arrastou pelos cabelos, retirou suas vestes e cometeu o estupro. Ele também a ameaçou de morte caso ela contasse para alguém, inclusive colocando uma arma branca dentro da boca dela”, explicou a delegada.

Conforme a delegada, após as equipes tomarem conhecimento do mandado de prisão em aberto, começaram as diligências para tentar prendê-lo, e tiveram informações que ele estaria no Conselho Tutelar. O suspeito foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da Justiça.

