Atlético bate América e abre vantagem na semi do Campeonato Mineiro

Hulk marcou o 100º gol com a camisa do Galo, na vitória por 2 a 0

O Atlético saiu na frente nas semifinais do Campeonato Mineiro ao vencer em casa o América por 2 a 0, neste sábado (9). Paulinho balançou a rede no primeiro tempo na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e Hulk selou a vitória na segunda etapa. Foi seu 100º gol cm a camisa do Galo. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari assegurou a vantagem do empate no jogo da volta, para se classificar à final do estadual.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, depois de boa tabela de Guilherme Arana e Hulk, Paulinho finalizou no fundo das redes depois do cruzamento rasteiro, abrindo o placar na Arena MRV.

Depois, na segunda etapa, com o jogo bastante equilibrado, Hulk apareceu para decidir o duelo. Aos 25 minutos, ele pegou uma bola afastada pela zaga rival, depois de boa jogada de Arana, abriu espaço e concluiu para as redes. Esse foi o 100º gol do atacante com a camisa do Galo.

A definição do finalista ao título estadual será no Estádio Independência, com o mando do América – a data e horário da partida ainda serão anunciados pela Federação Mineira de Futebol (FMF). O Galo passa de fase com empate ou outra vitória. Já o América, time de melhor campanha na primeira fase, precisa ganhar por ao menos dois gols de diferença para se classificar à decisão do título de 2024.



