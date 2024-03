Produtor Cultural Wilson Júnior assume direção de arte da Quadrilha Brotinho de Petrópolis em Manaus

Manaus (AM) – O coreógrafo e produtor cultural, Wilson Júnior, assumiu a função de diretor de arte da quadrilha junina Brotinhos de Petrópolis, do bairro de Petrópolis, Zona Sul de Manaus, para a temporada de 2024. Com isso, ele terá missão de idealizar a apresentação, desde a criação artística, alegoria até a supervisão coreográfica.

Formado em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e mestrando pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) com mais de 20 anos dedicados a cultura com trabalhos artísticos consolidados no Brasil e produções no exterior, Wilson Júnior é diretor, coreógrafo e fundador da Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras.

Wilson mostrou-se feliz com o novo trabalho e destacou a importância e responsabilidade em conduzir a direção de artística da Quadrilha Brotinhos de Petrópolis, junina de muita tradição que em 2024 completa 41 anos de atividades artísticas no Amazonas.

“O diretor de arte tem a tarefa de transmitir essa visão aos artistas que, por sua vez, vão dar vida a todo projeto. Trabalhamos com a equipe de marketing, designer e produção em sua totalidade. Por ser um cargo de grande responsabilidade e exigir a gestão de uma equipe, não é um cargo para pessoas inexperientes ou novas no setor. Tenho certeza que será um trabalho incrível”, disse.

A coreografa da Brotinhos Jessica Moça, professora e produtora da Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras, disse que confia no trabalho de Wilson Junior para a temporada de 2024, pela criatividade, foco e responsabilidade com o fazer artístico.

“Eu trabalho com o Wilson há pelo menos seis anos e conheço o profissionalismo dele. Não tenho dúvidas que a Junina Brotinhos de Petrópolis fez uma grande contratação e faremos um ótimo espetáculo. O público pode aguardar uma excelente apresentação”, reitera.

Vale ressaltar que a Quadrilha Junina Brotinhos de Petrópolis foi fundada em 07 de Junho de 1983 por um grupo de amigos e sobrinhos da professora Idemar Vale, com o objetivo de alegrar os festejos juninos do bairro de Petrópolis. O projeto começou com crianças, mais logo a comunidade também foi se envolvendo cada vez mais. Além de festividades na época junina e datas comemorativas, o Grupo Folclórico desenvolve um projeto social para a comunidade, denominado Projeto de Leitura, onde estimula o habito de leitura e interpretação por meio de músicas e interpretações. O Grupo Folclórico participa do Festival Folclórico do Amazonas – FFA desde 1986 sendo consagrada diversas vezes campeã em sua categoria Ouro.

*Com informações da Assessoria

