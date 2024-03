Paralamas do Sucesso apresenta tour “Clássicos” em Manaus no dia 22 de março

Com 40 anos de carreira, a banda retorna à capital amazonense no próximo dia 22, no Studio 5

Uma das mais importantes bandas da história da música brasileira, os Paralamas do Sucesso retornam à Manaus para única apresentação no Studio 5 no próximo dia 22 de março, às 22h. A noite celebra a abertura do calendário de eventos de 2024 da PUMP Entertainment.

O trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone iniciou o novo espetáculo “Paralamas Clássicos” em 2020 olhando para a sua própria história baseada em grandes sucessos. A banda selecionou 33 faixas que passeiam pelas quase quatro décadas de carreira, numa viagem que começa pelo disco de estreia, “Cinema Mudo”, de 1983 até o mais recente álbum, “Sinais do Sim”, de 2017.

Viajando pelo Brasil desde 2023, quando completou os 40 anos de carreira, os Paralamas escolheram comemorar onde mais se sentem em casa: nos palcos, transformando cada show em uma nova festa de aniversário com um repertório estrelado. “Paralamas Clássicos” é também um passeio pela variedade de ritmos do grupo, certamente a formação que mais misturou gêneros musicais no país.

INGRESSOS

Os ingressos para o “Paralamas Clássicos” estão disponíveis para vendas nas Lojas Via Uno (Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Shopping e Shopping Grande Circular) e também pelo site ingressofly.com e custam R$ 120 (frontstage – meia entrada), R$ 140 (cadeira vip – meia entrada), R$ 90 (frisa – meia entrada) e R$ 4.500 (Camarote fechado para 15 pessoas).

Serviço

Quando: 22 de março, às 22h.

Onde: Studio 5. Av. Rodrigo Otávio, 3555. Distrito Industrial. Manaus/AM.

*Com informações da assessoria.

