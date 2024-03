Ao usar criptomoedas, site está sorteando até R$ 25 mil em roleta

O Winz.io destaca-se como um recém-chegado no segmento de apostas esportivas e cassinos online, focando primordialmente no uso de criptomoedas. Este site inovador é direcionado ao público do Brasil, oferecendo suporte completo em português, além de bônus e promoções atraentes, o que tem sido um chamariz eficaz para novos apostadores brasileiros.

O site é um dos pioneiros ao disponibilizar apostas nas mais diversas criptomoedas, algo que poucos sites do mercado internacional fazem. Através da plataforma, os jogadores podem escolher entre Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dentre outros, tanto na hora de fazer seus depósitos, como também na hora de sacar seus respectivos saldos. Para o público brasileiro, há a opção exclusiva do PIX, que é também uma opção prática e cômoda, a depender das necessidades do jogador.

O que é oferecido no site atualmente?

O Winz.io ostenta um acervo com mais de 7.000 jogos, abrangendo os mais renomados títulos de cassino, uma seleção premium de jogos de cassino ao vivo (interagindo online com jogadores globais) e uma vasta gama de opções para apostas esportivas, incluindo esportes de nicho. O site colabora com mais de 60 estúdios de desenvolvimento, cada um trazendo jogos únicos, com temáticas e funcionalidades distintas.

A seção de cassino ao vivo do site traz modalidades populares como blackjack, roleta, bacará, poker de forma totalmente diferente, com crupiês reais (ao vivo, interagindo na moderação do jogo) e outros jogos que acontecem em tempo real, permitindo a interação dos jogadores e, com isso, trazendo uma maior imersão.

Winz.io ostenta um acervo com mais de 7 mi jogos Foto: Divulgação

Contudo, o que realmente distingue o Winz.io no momento são suas ofertas de bônus e promoções, que se destacam em comparação com outras plataformas de criptomoedas. O site dispõe de uma variedade de códigos promocionais que proporcionam vantagens exclusivas ao usar criptomoedas, eliminando a necessidade de recorrer a moedas fiduciárias. Para aproveitar esses bônus, os jogadores apenas precisam inserir os códigos promocionais relevantes ao efetuarem seus depósitos, garantindo assim o acesso aos benefícios desejados.

Para quem gosta de apostas esportivas, o código “SPORTS” dará bônus de depósitos de até 100% do valor na forma de saldo para usar em eventos esportivos oferecidos pela plataforma. O site também oferece giros grátis com um depósito mínimo de R$20 para aqueles que usarem o código “SLOTS” na hora de fazer a inscrição na seção de cassino do site.

Além das promoções, que citamos acima, o site https://winz.io/pt-BR traz uma roleta de prêmios chamada “Wheel of Winz” Nela, os apostadores podem ganhar até R$25.000 sem requisitos de apostas. A oferta é estruturada em três níveis: Ouro, Prata e Bronze, cada um com diferentes requisitos mínimos de depósito e recompensas potenciais.

iPhone 15 Pro é outra oportunidade

O site também dá a chance dos usuários receberem um iPhone 15 Pro novo/lacrado. Para ter a chance, você deverá apenas ser um usuário registrado, assim recebendo um bilhete premiado a cada R$20 depositados. Lembrando que o site aceita diversas criptomoedas em suas transações, além do real brasileiro. No mais, leia os termos do site para estar atualizado sobre.

Programa de fidelidade WinzUP

O programa de fidelidade WinzUp foi projetado para oferecer benefícios e recompensas significativas aos seus jogadores, focando em aprimorar a experiência do usuário e recompensar a fidelidade dos jogadores com até 35% em recompensas sem apostas, oferecendo Rakeback Diário, Cashback Semanal e vários outros prêmios.

Site transparente sobre seus termos de uso

Cada plataforma de apostas estabelece suas próprias normas para os usuários, e o Winz.io segue essa linha. A plataforma se destaca pela clareza com que comunica seus termos e condições aos usuários. Esta abordagem transparente visa evitar mal-entendidos em relação às promoções e benefícios oferecidos pelo site, que é estritamente direcionado a um público maior de 18 anos.

A plataforma da Winz.io está disponível em português, com localização e suporte voltados para os jogadores do Brasil.