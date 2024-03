Prefeitura de Manaus atende sete ocorrências de chuva na manhã deste sábado (23)

Demandas foram recebidas pelo Disque 199, um canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), atendeu sete chamadas de ocorrências após as chuvas que atingiram a cidade na manhã deste sábado (23).

As demandas foram recebidas pelo Disque 199, um canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

As requisições foram repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que respondem rapidamente às áreas impactadas.

Com a ação imediata das autoridades, as ocorrências registradas envolvem uma erosão e quatro alagações na zona Leste, uma solicitação de vistoria na zona Norte e um rompimento de bueiro na zona Sul.

Atendimento contínuo 24 horas

A Prefeitura de Manaus enfatiza a permanente disponibilidade do Disque 199 (Defesa Civil), operado no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), para atender prontamente as demandas da comunidade em situações emergenciais, funcionando ininterruptamente, 24 horas por dia.

As equipes da Defesa Civil permanecem em atividade para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos diante de condições climáticas adversas.

