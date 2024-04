Faculdade de Manaus cria Grupo de Apoio para mães de autistas; saiba como participar

Manaus (AM) – A Faculdade Santa Teresa (FST) inicia, neste mês de Conscientização do Autismo, um serviço voltado para a comunidade. A instituição criou o Grupo de Apoio às Mães de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A primeira reunião será na próxima quarta-feira (17), das 14h às 17h, na sede da FST, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças. O grupo terá reuniões mensais.

Os interessados podem se inscrever pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH100D9MhWcVjMPREWnPxCDAVbtKiGDOyTQNOk9E3NRTrkDg/viewform.

Liderado pelas professoras do curso de Psicologia, Danielle Sales e Silene Moreira, o novo serviço tem a finalidade de apoiar e acolher mães de autistas, por serem elas as integrantes da família que normalmente dedicam a maior parte do tempo em cuidar das necessidades desse público. De acordo com Danielle Sales, o TEA possui vários estágios e pode apresentar os mais diferentes comportamentos nas crianças, desconhecidos pelos pais.

“O Grupo de Apoio tem a intenção de acolher essas mães que, na maioria das vezes, abdicam de seus afazeres profissionais e pessoais e nem sempre sabem como lidar com as particularidades dos filhos. Enfrentam preconceitos, julgamentos e necessitam de um suporte emocional”, acrescenta Danielle.

Danielle Sales ressalta que a vivência de cada participante já vai contribuir para o fortalecimento da confiança dos demais, para enfrentar os desafios associados ao TEA. “As mães podem aprender com as experiências umas das outras. O que nós queremos é ter um espaço aberto para compartilharem dicas, recursos úteis que ajudem no cuidado e desenvolvimento dos filhos e na conscientização de direitos e benefícios legais já assegurados”, explica.

Além dos professores, o grupo contará com a participação dos alunos de Psicologia da instituição. “Para os estudantes essa é uma oportunidade enriquecedora de colocar em prática os ensinamentos de sala de aula”, frisa.Além dos professores, o grupo contará com a participação dos alunos de Psicologia da instituição. “Para os estudantes essa é uma oportunidade enriquecedora de colocar em prática os ensinamentos de sala de aula”, conclui a professora.

Leia mais

Faculdade realiza o workshop “Cinema e Psicanálise: Um Debate sobre a Saúde Mental” em Manaus

Faculdade oferece oficinas de psicologia, saúde e arquitetura para a comunidade, em Manaus

Bernardino Albuquerque assume coordenação de Medicina da Faculdade Santa Teresa