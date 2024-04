Dia das Mães: Maioria dos consumidores amazonenses vão às compras, mostra pesquisa

Manaus (AM) — O Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM) entrevistou 1.200 consumidores do comércio varejista de Manaus, em todas as zonas da cidade, entre os dias 11 e 12 de março. O levantamento mostrou que 96% dos entrevistados pretendem ir às compras garantir o presente neste Dia das Mães, celebrado no segundo domingo do mês de maio.

Entre os produtos que pretendem comprar, estão roupas, calçados e acessórios, liderando o ranking da lista de intenção de compras, com 52% das respostas. Na sequência, aparecem perfumes (40%) e cosméticos (24%). Serviços como restaurantes para celebrar a data no almoço/jantar aparece em quarto lugar, com 18% das respostas. A lista também inclui itens como flores (10%), maquiagens (8%), eletrodomésticos (5%), entre outros.

Quando questionados sobre quanto pretendem gastar, 17% declararam que pretendem gastar até R$ 80, seguido de 25% que afirmaram valores entre R$ 81 a R$ 150. A maioria dos entrevistados (30%) pretende gastar entre R$ 151 e R$ 250. 17% pretendem gastar entre R$ 251 a R$ 400 e 10% dos entrevistados responderam com mais de R$ 400. No ano passado, a pesquisa apontou que o maior percentual (27%) de entrevistados pretendia gastar entre R$ 101 a R$ 200.

Dos entrevistados que pretendem ir às compras, 57% disseram que irão comprar apenas 1 presente, 27% responderam à intenção de comprar 2 presentes, 10% pretendem comprar 3 presentes, 3% querem garantir até 4 presentes e apenas 2% disseram que irão comprar 5 presentes. Quando perguntados sobre o que influencia na hora da compra, 105% das respostas priorizam ofertas e promoções e 70% a qualidade dos produtos e serviços.

Além das mães, com 72% das respostas sobre quem o entrevistado irá homenagear, aparecem também na lista: esposas (22%), sogras (16%), irmãs (10%), filhas (9%), avós (8%), noras (4%), entre outras.

Expectativa das mães

Segundo a pesquisa, as mães também gostariam de ganhar roupas, calçados e acessórios, itens que aparecem em primeiro lugar na lista de intenção de compras. Com o mesmo percentual (26%) aparecem os perfumes, seguido por cosméticos (17%), serviços com tratamento de beleza (11%), flores (10%), almoço/jantar em restaurantes (10%), passeios/viagens (9%), celulares/smartphones (9%), maquiagem (8%), eletrodoméstico (3%) e eletrônicos (2%).

Das formas de pagamento

O Cartão de Crédito é a opção mais escolhida pelos consumidores na hora de realizar o pagamento, totalizando 46% das respostas. Em segundo lugar, aparece a modalidade à vista (dinheiro/pix) com 31% da preferência. Em 2023, o pagamento à vista aparecia na terceira posição com 21%. Ocupando o terceiro e quarto lugares, estão as opções crediário/carnê/cartão da própria loja (13%) e cartão de débito (10%).

A preferência do consumidor é a compra em loja física, com 94% das respostas, sendo dividido em pontos comerciais como shopping center (67%), loja de rua/bairro (20%), centro da cidade (12%) e hipermercado (1%). Dos 6% que preferem realizar as compras de forma online, 45% irão optar por sites e lojas virtuais, 32% irão escolher e comprar os produtos pelo Instagram, 15% através do WhatsApp e 8% irão optar pelo Facebook para efetuar as compras neste Dia das Mães.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Feira Tupissai ocorre pela primeira vez no Centro Cultural Povos da Amazônia

Na Região Norte gasolina e etanol aumentam e diesel registra redução, mostra levantamento