Simpósio internacional na Amazônia destaca desafios e soluções para energias renováveis

Manaus (AM) — Especialistas de todo o mundo estão reunidos no Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) a quarta-feira (17), das 8h30 às 20h, para o “Meeting on Materials for Energy Applications in Amazonas”, um evento apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), e coordenado por Yurimiler Leyet Ruiz, professor do Departamento de Engenharia de Materiais na Universidade do Amazonas (Ufam). O evento ocorre na sede do INDT, na Avenida José Moacir Teberga de Toledo, 1520 Planalto.

O objetivo central do encontro é discutir questões fundamentais relacionadas ao desenvolvimento de energias renováveis na região, destacando a necessidade de soluções inovadoras e sustentáveis.

Um dos principais temas em destaque é a adaptação de tecnologias de energia renovável ao ambiente amazônico. Com suas vastas florestas e biodiversidade singular, a Amazônia apresenta desafios únicos para a implementação eficiente de fontes de energia limpa. O uso de materiais avançados e a nanotecnologia são pontos-chave nas discussões, destacando a necessidade de soluções inovadoras e sustentáveis. Paralelamente, o evento marca uma parceria estratégica entre o INDT e a Ufam.

Em 2021 o instituto criou um projeto inovador na área de baterias, desenvolvendo uma bateria de lítio polímero, que apesar de ser um dos melhores materiais para essa aplicação, o lítio é altamente reativo ao oxigênio, o que tem causado explosões em diversos dispositivos, como celulares.

Foi a partir desse desafio que o time do INDT decidiu buscar a colaboração da Ufam, utilizando os laboratórios de pesquisa da universidade. Essa parceria resultou no fortalecimento da pesquisa e no surgimento de novas soluções para o setor energético que serão debatidos nesses dias de evento.

“Conforme vamos fazendo parcerias, reduzimos custos e aumentamos o conhecimento técnico, já que tanto as indústrias quanto os institutos possuem especialistas nestas áreas”, destaca Mitsuo Lopes Takeno, Diretor de Tecnologia e Inovação do INDT e um dos palestrantes do evento.

Além dos avanços em baterias e sistemas de armazenamento de energia, o simpósio aborda temas como o impacto ambiental das fontes de energia, políticas públicas para energias limpas e estratégias de desenvolvimento sustentável. A troca de conhecimentos entre pesquisadores de diversas áreas e a integração com especialistas internacionais são elementos essenciais para promover inovações e colaborações que impulsionem a transição energética na região amazônica.

“Este evento é pioneiro na região amazônica e é de extrema importância para avançarmos nos estudos e promovermos soluções energéticas sustentáveis. Estamos muito satisfeitos com a ampla participação de universidades, institutos de pesquisa, empresas e representantes governamentais. Essa colaboração é fundamental não apenas para a região, mas também para um futuro global mais resiliente e ambientalmente consciente. Estamos confiantes de que os resultados e as discussões aqui terão um impacto significativo no desenvolvimento energético da Amazônia e além”, conclui Mitsuo.

O título da palestra de Mitsuo é “Caracterização por Difração de Raio X” e ele irá destacar o potencial dessa técnica e sua aplicação em materiais tecnológicos na área de tecnologia. A palestra será na terça-feira, às 15h.

O público-alvo do evento é diversificado, incluindo pesquisadores, acadêmicos, profissionais da indústria energética, representantes governamentais e estudantes. A integração com pesquisadores de diferentes partes do mundo é particularmente valorizada no contexto do evento, pois isso promove a troca de conhecimentos, o estabelecimento de colaborações internacionais e a ampliação das redes profissionais.

Além disso, o simpósio proporciona um ambiente propício para estabelecer parcerias internacionais e o compartilhamento de conhecimentos entre pesquisadores de diversas áreas, como engenharia de materiais, engenharia elétrica, engenharia ambiental e ciências da computação. Essa troca de experiências é essencial para impulsionar a inovação e acelerar o desenvolvimento de tecnologias energéticas mais eficientes.

A expectativa é que o “Meeting on Materials for Energy Applications in Amazonas” não apenas estimule a inovação e a colaboração, mas também inspire ações concretas que impulsionem a transição para um futuro energético mais sustentável e resiliente na Amazônia e além.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Caravana do Empreendedor” oferece oficinas e consultorias gratuitas em Manaus

Imóveis de luxo e superluxo se destacam na região Norte e são tendência em Manaus