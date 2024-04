Incêndio de grande proporção atinge fábrica de colchões em Rio Preto da Eva

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), na madrugada deste sábado (27). O local teve perda parcial da estrutura. Ao todo, sete viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuaram na ação com uso de, aproximadamente, 45 mil litros de água.

O acionamento para equipes de bombeiros da capital atuarem no combate ao incêndio aconteceu por volta das 4h30 e, imediatamente, as equipes da unidade operacional de Rio Preto da Eva foram deslocadas para o local. Por ser uma fábrica de colchões, onde há materiais de fácil combustão, as chamas se alastraram rapidamente.

“Enviamos equipes de bombeiros da capital para dar suporte na ação de combate ao incêndio, visto que era de grande proporção. De forma conjunta, nossos militares fizeram o controle e extinção das chamas. Não houve vítimas no local”, relatou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

Após a extinção do incêndio, foi iniciado o procedimento de rescaldo, que seguirá durante a manhã deste sábado no local do sinistro.

