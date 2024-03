VÍDEO: Drogaria recém-inaugurada sofre princípio de incêndio na Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – Uma drogaria recém-inaugurada na Avenida Efigênio Salles, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, registrou um princípio de incêndio na manhã desta segunda-feira (18). Uma forte chuva caía sobre a capital amazonense no momento do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e compareceu ao local para controle das chamas. Em nota, o CBMAM informou que realizou uma vistoria de área e repassaram orientações aos proprietários do estabelecimento.

A unidade da rede de drogarias foi inaugurada em dezembro de 2023 e funciona no local onde antes existia uma pizzaria.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informa que foi acionado, no início da manhã desta segunda-feira (18/03), para atender ocorrência de princípio de incêndio em uma drogaria situada na avenida Efigênio Salles, bairro Adrianópolis. Imediatamente, foram encaminhadas equipes para o local, onde foi feita a contenção do sinistro. Após o controle do princípio de incêndio, os bombeiros realizaram uma vistoria de área e repassaram orientações aos proprietários do estabelecimento.

VEJA: Princípio de incêndio atinge drogaria em Manaus. pic.twitter.com/QZDEgJlnGi — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 18, 2024

Leia mais

Após incêndio, prefeitura faz vistoria em prédios no centro histórico de Manaus

Forte chuva em Manaus causa deslizamento e desabamento nesta segunda

Justiça nega pedido para suspender retirada de flutuantes da orla de Manaus