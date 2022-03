Flamengo e Fluminense começam a decidir título do Campeonato Carioca

Flamengo e Fluminense começam a decidir o título do Campeonato Carioca nesta quarta-feira (30), a partir das 21h40 (horário de Brasília) no estádio do Maracanã. A Rádio Nacional transmite o Fla-Flu decisivo ao vivo.

O Flamengo chega em um momento tranquilo à decisão, após superar o Vasco por duas vitórias de 1 a 0 nas semifinais da competição. Além disso, o técnico Paulo Sousa deve contar com o retorno de duas peças importantes que defenderam suas seleções na última terça-feira (29), o uruguaio Arrascaeta e o chileno Isla.

Enquanto o camisa 10 do Uruguai deve começar o clássico carioca como titular, o jogador do Chile deve ficar na reserva. Outra boa notícia foi o retorno aos treinos do atacante Bruno Henrique, que se recuperou de uma lesão no ombro esquerdo. Ausências certas são o lateral Rodinei, com desconforto muscular, e os zagueiros Pablo, com lesão no ligamento do joelho direito, e Rodrigo Caio, em recuperação de cirurgia no joelho direito.

Com isso, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte formação: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Andreas Pereira (João Gomes), Willian Arão e Bruno Henrique (Lázaro); Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa.

Já para o Fluminense a final do Carioca é a oportunidade de reiniciar a temporada, após a eliminação da Copa Libertadores, ainda na fase prévia, o que deu início a uma grande crise entre torcida e equipe.

O principal alvo da insatisfação dos torcedores tricolores é o técnico Abel Braga, que vem tendo o trabalho contestado, inclusive nas partidas das semifinais contra o Botafogo (uma vitória de 1 a 0 e uma derrota de 2 a 1).

Para a partida, o time das Laranjeiras tem um desfalque certo, o atacante Fred, suspenso após ser expulso na partida contra o Botafogo no último domingo (27). Três possíveis retornos para a equipe de Abel Braga são o atacante Luiz Henrique, que se recuperou de lesão no tornozelo, o volante/zagueiro Felipe Melo, que vem de lesão no quadril, e o zagueiro Nino, que estava com dores na coxa direita. Como treinaram na última terça, todos podem aparecer na equipe titular. Assim, o Fluminense deve entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Luccas Claro (Nino), Manoel (Felipe Melo) e David Braz; Calegari, André, Martinelli (Yago) e Cris Silva; Jhon Arias (Luiz Henrique), Willian Bigode e Germán Cano.

Partida de volta

A partida de volta da decisão do Carioca está programada para o próximo sábado (2), a partir das 18h.

