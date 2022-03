Flamengo vence Vasco por 1 x 0 e está na final do Carioca

Está definido o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Neste domingo (20), o Flamengo venceu o Vasco por 1 x 0 no Maracanã e garantiu a vaga na decisão do estadual. William Arão marcou o gol que classificou o Rubro-negro.

Agora, a equipe espera a definição no duelo entre Botafogo e Fluminense, que fazem o primeiro jogo nesta segunda-feira (20), no Engenhão, para seguir no sonho pela tetracampeonato em sequência.

Resumo da partida

Apesar do resultado, o Flamengo de Paulo Sousa mais uma vez não apresentou seu melhor futebol. Mesmo com a vantagem obtida no primeiro jogo, depois de vencer por 1 x 0, a equipe da Gávea não apresentou um futebol envolvente para vencer seu rival.

Durante todo o primeiro tempo, o Cruzmaltino conseguiu segurar as principais tentativas do adversário. Mesmo comandando as principais tentativas, o Mengão não conseguia aproveitar os espaços deixados pelo rival. As duas equipes acabaram indo para o intervalo sem balançar as redes.

No segundo tempo, as chances começaram a ser mais perigosas e logo aos 8 minutos, William Arão marcou após levantamento de Arrascaeta e desvio de Lázaro.

Gabigol perdeu uma grande chance depois de tentar fazer de cavadinha, mas acabou perdendo. Com a vantagem, o Flamengo passou a controlar a partida esperando o apito do juiz. O Vasco tentava jogar, mas não conseguia evoluir diante da forte marcação do rival.

Quando conseguiu finalizar, o Rubro-negro acabou parando nas defesas de Thiago Rodrigues. Na reta final da partida, Marinho quase ampliou com um chute forte, mas a bola foi para fora.

*Metrópoles

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

