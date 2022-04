Polícia prende ‘Dedo’, Eistein, Diana e Leopoldina em Manaus

Manaus (AM) – Agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da “Operação Cidade Mais Segura”, prenderam ‘Dedo’, líder de uma facção criminosa no município de Iranduba (distante a 19 quilômetros de Manaus) e outras três pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (1º), no Condomínio Conquista, na Av. Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Os presos foram identificados como Einstein Augusto Rodrigues de Alencar Júnior, de 27 anos, Diana de Abreu Lima, de 25 anos, e Sophia Leopoldina Teixeira de Lima, de 20 anos. O trabalho foi coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio dos agentes da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop). De acordo com o secretário executivo adjunto da Seaop, Coronel Cledemir Silva, era Thiago ‘Dedo’ quem coordenava o tráfico de drogas em Iranduba. Ele teve participação em ao menos 10 homicídios.

“Hoje, a denúncia do 181 nos deu a informação precisa de que (Thiago) estaria no condomínio Conquista e, através disso, não teve como ele esboçar nenhum tipo de reação. Junto com ele, foi preso a esposa, a cunhada e outro cunhado, um total de quatro pessoas”, afirmou o Coronel Cledemir Silva.

Ainda segundo a autoridade policial, durante a ação, os agentes apreenderam três armas e uma grande quantidade de entorpecentes.

“Ele estaria armado com uma pistola e, em um trabalho mais minucioso, foi detectado, lá em Iranduba, onde realmente ele falou de em um terreno baldio, mais duas armas e muita droga”.

As materialidades e as quatro pessoas presas foram apresentadas no 6º Distrito Integrado de Polícia, Zona Norte, onde passarão pelos procedimentos cabíveis. Com o grupo, foram apreendidas armas, munições, trouxinhas de oxi, trouxinhas de cocaína, balanças de precisão, aparelhos celulares e dinheiro.

Materiais foram apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia. Foto: Divulgação

