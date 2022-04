Vídeo: caminhão invade comércio e deixa feridos em Manaus

Manaus (AM) – O motorista de um caminhão pipa perdeu o controle e invadiu um comércio na rua Desembargador Filismino Soares, Colônia Oliveira Machado, na zona Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (7). A esteticista, Érica Santos, estava trabalhando no local e sofreu ferimentos no braço.

De acordo com o motorista, o veículo falhou no freio no momento em que descia a rua. O caminhão desceu descontrolado e invadiu a faixada do comércio.

O motorista foi socorrido para o Hospital João Lúcio, a zona Leste de Manaus e a mulher foi encaminhada para o SPA da zona Sul.

Agentes de trânsito monitoraram a via e orientaram os condutores para que evitassem o trecho. O Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local.

Veja vídeo:

