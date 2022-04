Edifícios históricos abandonados em Manaus despertam medo em pedestres

Manaus (AM) – Com os ciclos econômicos, culturais e sociais que marcaram a capital amazonense, muitos resquícios desses períodos históricos continuam presentes nas ruas de Manaus. Algumas edificações e construções de imóveis fazem parte do cartão postal da cidade, como o Teatro Amazonas. Porém, outros foram se desgastando e permaneceram abandonados e até mesmo esquecidos, o que desperta medo na população pelos riscos de desmoronamento.

Além dos problemas da segurança de quem passa próximo aos imóveis abandonados, há a perda da memória histórica e cultural, conforme especialistas.

Uma das pessoas que passa diariamente por um edifício histórico é a estudante de fisioterapia Marilane Costa, de 24 anos. Para ir ao trabalho, a estudante precisa transitar a pé nas ruas da esquina da avenida Getúlio Vargas com a avenida Leonardo Malcher, no centro de Manaus, onde há um antigo casarão em ruínas. Para Marilane, o imóvel abandonado é motivo de preocupação, visto que por estar deteriorado há a possibilidade de desmoronar.

Antigo casarão localizado na esquina da avenida Getúlio Vargas com a avenida Leonardo Malcher

“É perigoso porque pode desmoronar a qualquer momento, porque a gente vê que já está quebrando e desmoronando por ser antigo. Então é perigoso para a gente que passa e ficamos à mercê. Tenho que passar pelo outro lado da rua para evitar um acidente. Acho que precisaria reformar ou fazer alguma reforma, porque é tão bonito”, conta Marilane.

A dona de casa Jeane Fontes, de 37 anos, também percorre o mesmo trajeto que Marilene quase todos os dias. Para ela, além dos riscos de desmoronamento, também há o problema de criminosos que ocupam o local.

“Há o medo de que ele possa cair em cima da gente. Também vejo que é um lugar que por dentro há assaltantes, principalmente à noite. Então eu tenho um certo receio de passar por perto. Poderiam botar para alugar ou fazer uma reforma. Isso levaria mais emprego para as pessoas e ajudaria o trabalhador”, afirma Jeane.

Ações de preservação

Os edifícios históricos abandonados chegam a 119 imóveis na cidade, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Planejamento Urbano (Implurb). Para a arquiteta Melissa Toledo, a solução para evitar os acidentes que podem levar a morte de pedestres vai além da fiscalização.

Prédio histórico abandonado no centro de Manaus – Foto: Em Tempo

“Quando a gente vê alguns desabamentos que aconteceram aqui no Brasil e em Manaus, nesses últimos dois e três anos, a gente percebe que houve autuação, que houve fiscalização, que houve até três medidas de fiscalização com multa, mas que o proprietário não tomou as medidas cabíveis. Então a gente também precisa entender que o público e a cidade são nossa responsabilidade”, afirma Melissa Toledo.

Conforme o decreto Municipal 7.176/2004, há o Setor Especial de Interesse de Preservação, localizado no Centro Antigo de Manaus, onde estão cerca de 1.656 unidades de interesse de preservação histórica.

Nesse sentindo, conforme o Implurb, o poder público se responsabiliza em garantir que os imóveis históricos não sejam descaracterizados, por meio da fiscalização. Porém a manutenção, conservação e reforma cabe apenas aos proprietários das construções.

Ao mesmo tempo, a arquiteta enfatiza sobre a importância de existir políticas públicas que analisem as particularidades existentes nas construções arquitetônicas de Manaus.

“Tem que ter políticas públicas para que aquele proprietário possa revitalizar ou possa vender o imóvel. Além disso, deve se pensar em políticas públicas que pensem na revitalização desses imóveis e do Centro Histórico de Manaus a pequeno, médio e longo prazo, para que a gente tenha ao longo de 8 ou 12 anos, um novo Centro. Isso não vai acontecer em apenas dois anos”, explica.

Para a arquiteta, a perda dos edifícios históricos, após anos de desgaste sem qualquer revitalização ou manutenção, também é uma perda histórica em Manaus

“Vamos perder historicidade, a materialização desses artefatos, e uma parte integrante de uma história nossa. A história é imbuída de vários aspectos materiais e a partir do momento que se destrói é uma perda irreparável que a gente vai ter duas, três gerações que não vão ter esse conhecimento”, afirma.

Leia mais:

Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 17,9 milhões em infraestrutura para Rio Preto da Eva

Obra de substituição em rede de drenagem avança no igarapé do Mindu

Obra de substituição em rede de drenagem avança no igarapé do Mindu