Corpo em estado de decomposição é encontrado em ramal no Tarumã

Manaus (AM) – O corpo de um homem até o momento não identificado, foi encontrado em estado de decomposição, na tarde desta quinta-feira (21), no ramal da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, na zona Oeste da capital.

De acordo com informações dos policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um morador relatou que avistou muitos urubus na área de mata. Ao entrar no local, sentiu um forte odor e encontrou o corpo do sexo masculino.

A vítima estava trajando uma blusa marrom, bermuda com estampa colorida e tênis preto. Devido as condições que o corpo foi encontrado, os moradores não conseguiram identificar se o homem é morador da área.

A polícia acionou os órgãos competentes para as investigações. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

Edição Web: Bruna Oliveira

