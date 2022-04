Corpo de homem é encontrado em estrada no Puraquequara

Manaus (AM) – O corpo de um homem identificado como Lindomberg Oliveira Silva, de 47 anos, foi encontrado na noite desta segunda-feira (11), jogado na beira da avenida Puraquequara, no bairro com o mesmo nome, na zona Leste da capital.

O corpo da vítima foi encontrado por populares próximo à uma empresa. Populares informaram que Lindomberg era morador da região. O homem trajava apenas uma bermuda na cor vermelha.

A polícia foi acionada e ao chegar no local isolou a área em que o corpo foi encontrado, depois os policiais solicitaram os órgãos competentes para as investigações. Equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) realizou a perícia criminal.

O relatório da perícia aponta parada cardiorrespiratória e que a vítima teve asfixia por afogamento. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

