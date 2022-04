A Seleção Brasileira enfrentará o Japão no dia 6 de junho no Estádio Nacional de Tóquio. A partida terá início às 19h20 (horário local)/ 7h20 (horário de Brasília).

O amistoso faz parte da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Fifa Catar 2022. Esse será o segundo amistoso da Seleção Brasileira contra o Japão sob o comando do técnico Tite. Em 2017, em Lille, na França, o Brasil venceu por 3 a 1 com gols de Neymar Jr., Marcelo e Gabriel Jesus.

Observações de jogadores

O trabalho não para na Seleção Brasileira. Nos próximos dias, integrantes da comissão técnica estarão em diferentes países para acompanhar in loco partidas do futebol europeu e brasileiro.

Na Europa, os auxiliares técnicos Cléber Xavier e Matheus Bachi assistirão a quatro jogos em quatro dias na Inglaterra. A programação começou com Arsenal x Manchester United, no dia 23, e seguiu com Liverpool x Everton, Crystal Palace x Leeds United e Manchester City x Real Madrid, nos três dias seguintes. A agenda dos auxiliares terminará com o confronto entre Ajax e Zwolle, em Amsterdã, no dia 30 de abril.

As observações da comissão técnica da Seleção Brasileira também contemplarão partidas do futebol brasileiro. O técnico Tite, o analista de desempenho Bruno Baquete e o fisiologista Guilherme Passos estarão acompanhando os jogos no Brasil.

*CBF

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Leia mais

Gol de Vini Jr. faz Guardiola ir à loucura na beira do campo; veja o vídeo

City bate Real em jogo pela semi da Champions

Atleta do AM bate quatro recordes em Copa Norte de Natação