Guerra entre facções deixa quatro mortos no Colônia Antônio Aleixo

Moradores do Colônia Antônio Aleixo viveram momentos de terror com o tiroteio; veja os vídeos

Manaus (AM) – A noite desta sexta-feira (29) foi marcada por mortes no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. Três homens foram mortos após executarem uma mulher de uma facção rival e deixaram um mototaxista gravemente ferido.

Segundo informações de testemunhas, por volta das 21h, cinco criminosos invadiram o bairro em um carro de aplicativo roubado para atacar membros de facção rival. A disputa seria entre o Comando Vermelho (CV) e a facção Revolucionários do Amazonas (RDN).

Nesse ataque, mataram uma mulher e na hora da fuga levaram tiros de revide. Descontrolados, colidiram com o carro contra um poste. Um morreu na hora e outros que estavam no carro continuaram com a troca de tiros.

Com o intenso tiroteio, outros dois foram mortos e o mototaxista foi atingido com um tiro nas costas. Moradores viveram momentos de pânico e desespero.

Veja vídeos:

Veja o momento do tiroteio que assustou moradores

As equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Força Tática e policiais militares chegaram no local e se deparam com a cena de guerra. Há informações ainda que outros criminosos fugiram por quintais das casas e são procurados pela polícia.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e serão identificados.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Homem é assassinado no Centro de Manaus

Assaltante é morto por justiceiro em Manaus

Homem é executado na zona Leste de Manaus