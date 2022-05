Áudio denunciando alagações é ignorado por Prefeitura de Presidente Figueiredo

Segundo informações disponibilizadas no áudio, o relatório da situação do município foi entregue ao Secretário Municipal da Ordem Pública, Oliveira Júnior

Manaus (AM) – Em áudio divulgado através de portal local, um suposto major da reserva, morador do município de Presidente Figueiredo denuncia que entrou em contato com a Prefeitura. Na gravação, Holanda menciona que entregou um relatório contendo fotos, a fim de alertar para as consequências deixadas pelas fortes chuvas que atingiram o município.

Segundo informações disponibilizadas no áudio, o relatório da situação do município foi entregue ao Secretário Municipal da Ordem Pública, Oliveira Júnior, o qual supostamente teria entregado as informações e imagens à prefeita do município, Patrícia Lopes (UB).

No áudio, o major salienta as dificuldades financeiras enfrentadas pelos moradores afetados pelas chuvas, os quais não possuem condições de arcar com as necessidades básicas.

“Eu posso pagar um aluguel aí por Presidente Figueiredo, mas tem pessoas aqui, que não tem dinheiro pra comprar um ovo, já falaram aqui, ‘pô major, vou ter de ficar aqui!, porque não tem pra onde eu ir’, entendeu?”, é afirmado na gravação.

Até o momento, a prefeitura não emitiu declaração se posicionando após a denúncia.

