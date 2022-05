Álvaro Campelo lança gabinete on-line nas redes sociais

Manaus (AM) – Como forma de dar continuidade aos trabalhos do seu gabinete na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), mesmo afastado de suas atividades presenciais por determinação médica, o deputado estadual Álvaro Campelo (PV), lançou em suas redes sociais nesta quinta-feira (11), o gabinete on-line do “Alvinho”, que terá a finalidade de atender a grande demanda da população amazonense de forma remota.

O parlamentar explica que o gabinete on-line pode ser acessado por meio do WhatsApp ou no link disponibilizado em suas redes sociais criado para receber solicitações de vários assuntos. “O cidadão que desejar apresentar qualquer demanda ou até mesmo tirar dúvidas sobre o nosso mandato, pode entrar em contato através do nosso Instagram ou Facebook @alvarocampeloam, pelo Whatsapp (92) 99240-2510 ou pelo e-mail [email protected] Mesmo afastado por determinação médica, sigo firme na defesa dos direitos e interesse da população amazonense”, afirmou Álvaro.

Lançamento do “Alvinho”, personagem virtual do deputado Álvaro Campelo

Nesta quarta-feira (11), o deputado Álvaro Campelo lançou a sua versão “digital” em suas redes sociais, que ganhou o nome de “Alvinho”. O personagem tem uma temática informativa e será usado para estabelecer uma conexão mais próxima com a população, tirando dúvidas do mandato e suas leis, vagas de empregos, bem como, informações de utilidade pública.

*Com informações da assessoria

