Tricolor se prepara para o duelo com o Coritiba na quinta-feira (9)

O São Paulo treinou na manhã desta terça-feira (7), no CT da Barra Funda, dando sequência à preparação para o duelo contra o Coritiba que será válido pela décima rodada do Brasileirão. A partida será disputada na próxima quinta-feira (9), às 20h, no Estádio Couto Pereira.

O técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática sem a presença de Alisson, que segue se recuperando de entorse no joelho direito sofrido contra o Avaí (1 x 1), na Ressacada, no último final de semana.

Já o meio-campista Andrés Colorado, em transição física, fez atividades com bola em uma parte do treinamento. Gabriel Sara, Nikão e Talles Costa continuam em tratamento no REFFIS.

Com 14 pontos em nove rodadas, o Tricolor está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro de 2022. O time paranaense também detém 14 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate e ocupa o quarto lugar.

