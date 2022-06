Homem é preso após tentar matar ex-companheira a facadas em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Wellington Damasceno, de 25 anos, foi preso após tentar matar a facadas, a sua ex companheira, identificada como Suenny Soares, de 23 anos. A tentativa de feminicídio ocorreu na tarde desta quinta-feira (9), na avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste da cidade.

Conforme as informações repassadas pelo delegado João Tayah, plantonista da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), o homem que não aceita o fim do relacionamento com a vítima, estava em um motocicleta quando perseguiu a mulher após ela sair do trabalho. Suenny estava na garupa de um mototaxista, e ao chegar na avenida mencionada, foi surpreendida por Wellington que jogou a moto contra o veículo do mototaxista.

Ainda conforme a autoridade, nesta ocasião, os três caíram ao chão e o criminoso sacou uma faca onde desferiu diversos golpes contra a mulher. A vítima foi atingida na região da nuca e do peito. Após a ação criminosa, o autor das facadas fugiu para uma área de mata próxima à avenida.

A mulher foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto. Ela passou por procedimentos cirúrgicos e continua internada. O estado de saúde da vítima é considerado grave. Devido a queda, o mototaxista teve apenas escoriações pelo corpo.

De acordo com o delegado, na quarta-feira (8), Suenny havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex companheiro, pois o mesmo já estava ameaçando fazer algo contra a mulher. No momento em que ela fazia o BO, o indivíduo invadiu a sua residência onde teria quebrado tudo.

Ainda na tarde desta quinta-feira, após realizar a tentativa de Feminicídio, Wellington foi capturado por uma equipe da Polícia Militar (PM) dentro da área de mata em que se escondia. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a sede da DECCM onde agora está à disposição da Justiça. O criminoso irá responder por Tentativa de Feminicídio contra a ex-companheira e Tentativa de homicídio contra o mototaxista.

