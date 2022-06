Equipes encontram ‘material orgânico aparentemente humano’ durante busca por desaparecidos no AM

Manaus (AM) – A Polícia Federal informou, na tarde desta sexta-feira (10), que as equipes de busca encontraram, nas últimas 24h, “material orgânico aparentemente humano” durante o trabalho de localização do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A dupla está desaparecida desde o último domingo (5), quando retornava para o município de Atalaia do Norte (distante a 1.620 quilômetros de Manaus).

O material está sendo encaminhado para análise pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que também realizará perícia nas amostras de sangue encontradas na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como ‘Pelado’. Ele é o principal suspeito de envolvimento no desaparecimento da dupla e teve a prisão temporária decretada na noite desta quinta-feira, (9), pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Ainda na tarde desta sexta-feira, foram coletados materiais genéticos de referência do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, em Recife (PE). Os materiais coletados serão utilizados na análise comparativa com o sangue encontrado na embarcação de Amarildo.

A PF continua fazendo busca fluvial e com reconhecimento aéreo na região do Rio Itaquaí, onde as vítimas foram vistas pela última vez.

